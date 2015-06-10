ГАИ удалось уговорить владельцев МАФов частично освободить проспект Бажана в Киеве (фотогалерея)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, движение возобновлено двумя полосами в обоих направлениях проспекта, однако ГАИ советует водителям воспользоваться путями объезда и планировать маршруты с учетом увеличения времени на дорогу.

Возможные пути объезда: - в направлении центра города из Борисполя: Харьковское шоссе, улица Ахматовой, Днепровская набережная и далее на мосты Патона и Дарницкий; до Борисполя: со стороны Южного путепровода, не доезжая до станции метро «Позняки», движение направо - на улицу Ревуцкого.

Читайте такжеИз-за митингующих на Бажана тысячи пассажиров опоздали на рейсы - аэропорт "Борисполь"

На месте происшествия правоохранители несут службу по охране общественного порядка. Работники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 2-х часов ночи на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская» около 50 человек перекрыли движение транспорта с требованием прекратить демонтаж МАФов. По состоянию на 7.30 движение транспорта по проспекту было возобновлено в обоих направлениях, но только по правой полосе.