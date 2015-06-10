В Киеве в жаркие дни ограничат движение грузовиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, такое решение принято по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко и во исполнение распоряжения КГГА № 1173 от 07.07.2012 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха».

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В период, когда температура воздуха будет достигать более +28 ºС, для большегрузных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 9 июня введено ограничение движения по улично-дорожной сети Киева с 10.00 до 22.00.