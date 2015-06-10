Въезд на машине на Труханов остров в Киеве будет платным

Об этом заявил директор КП «Киевтранспарксервис» Владимир Першин, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По его словам, в этом году предприятие должным образом организовало и содержит контрольно-пропускной пункт. Установлены два шлагбаума, биотуалеты, подведено электричество, организована автостоянка, на которой можно бесплатно оставить транспорт.

«Поскольку остров является зоной отдыха, для тех, кто туда приезжает именно отдыхать, в этом году организован проезд по острову на маршрутке. Бесплатный. Курсируют две маршрутки, каждые 15 минут. 50 грн сегодня платят только те, кто не хочет оставлять свое авто на парковке и ехать на маршрутке. Все они получают кассовый чек. На пункте пропуска установлен кассовый аппарат, в поле зрения двух видеокамер», – сказал Першин.

Директор «Киевтранспарксервиса» сообщил, что завершается составление списков тех, кто имел и имеет право бесплатного проезда на Труханов остров. Это, прежде всего, местные жители, работники баз, которые расположены на острове, спортсмены, которые там тренируются, обслуживающий персонал, технологический транспорт.

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«Заявок получили на более чем 1,5 тыс. авто. Сейчас прорабатываем их. В ближайшие дни те, кто имеет право бесплатного проезда, получат магнитные карточки, по которым будут заезжать на остров. Те, кто уже имеет временные ламинированные пропуска, получают постоянные магнитные. Когда заработает въезд по магнитным карточкам, через шлагбаум другие автомобили не будут заезжать. Машину надо будет оставлять на парковке. Стоит она 5 грн в час», – сообщил Першин.

Он отметил, что деньги идут на содержание пропускного пункта (оплата потребленной электроэнергии, аренда и обслуживание биотуалетов и т.п), зарплату работников, оплату маршруток, которые курсируют по острову по договору с «Киевпасстрансом».

«Может, не все пока идеально. Но мы, действительно, делаем все, чтобы навести порядок с доступом на Труханов. Чтобы не носились там мимо велосипедистов машины (при ограничении движения 20 км/ч), которые приехали просто покататься. Чтобы остров стал комфортной зоной отдыха для киевлян. Обустроенной, убранной, с необходимым сервисом и обслуживанием», – отметил Першин.