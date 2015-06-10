Детали задержания на Арсенальной: поймали курьеров конвертационного центра с оборотом в 1,5 миллиарда

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Речь идет о разоблачении банды, подозреваемой в хищении, организованном из "Прайм-банка" в сумме 169,8 млн грн, а также - в организации безналоговой "прокачки" наличных - через фиктивные фирмы конвертационного центра с объемом оборота около 1,5 миллиарда гривен", - отметил министр.

По данным Авакова, сегодня были задержаны курьеры этой преступной группы, которые развозили по Киеву "отмытые" деньги.

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"В машине изъято оружие и 500 тыс. грн. Курьеры задержаны. Идут обыски в банке и еще по 8 адресам дислокации участников группы. Изымаются значительно более крупные суммы денег и задерживаются участники преступной схемы", - сообщил Аваков.

Также он уточнил, что эта совместная операция МВД и Генпрокуратуры, и немного позже будет освещена детальнее.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева с применением оружия задержали подозреваемых в организации крупного конвертационного центра.

По его данным, «подозреваемые, за которым началась погоня, в районе площади Славы, недалеко от здания "Киевгорстроя", отказались останавливаться на законные требования сотрудников милиции. После чего за ними была начата погоня, и они были заблокированы автомобилями ГАИ в районе метро "Арсенальная".

В тот момент, когда группа спецназа приблизилась к авто, водитель и пассажиры попытались уехать и прорваться через бордюр. В целях самозащиты и безопасности окружающих сотрудники милиции были вынуждены открыть огонь по колесам авто, и разбить окна в машине для задержания подозреваемых, отметил советник главы МВД.

Геращенко сообщил, что подозреваемые задержаны, никто не пострадал.