Движение по проспекту Бажана в Киеве полностью восстановили

Движение по проспекту Бажана в Киеве, который еще ночью был заблокирован владельцами МАФов возле станции метро «Харьковская», в настоящее время полностью восстановлено в обоих направлениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

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"На участке, где происходил конфликт, движение транспорта нормализовано, работники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 2-х часов ночи на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская» около 50 человек перекрыли движение транспорта с требованием прекратить демонтаж МАФов. По состоянию на 7.30 движение транспорта по проспекту было возобновлено в обоих направлениях, но только по правой полосе.