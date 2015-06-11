СМИ: в Киеве в районе ДВРЗ загорелся лес (фото)

Сегодня, 11 июня, в Киеве затянуло сизым дымом район ДВРЗ.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, дым сначала местные заметили над лесом, что возле жилых домов. Через некоторое время дым уже был над домами.

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Местные жители говорят, что загорелся лес. Информацию о пожаре подтвердили в ГСЧС.