Спасатели озвучили подробности пожара в лесу на ДВРЗ
10:09, 11 июня 2015Киев
3661
Едкий сизый дым, который затянул утром ДВРЗ в столице, объяснили тем, что в районе Быковни горят торфяники.
ДВРЗ затянуло дымом / tsn.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в городе Киеве.
Стало известно, что около 5 утра 11 июня возле Быковни в лесу возникло три очага возгорания по 30-40 соток.
Читайте такжеСМИ: в Киеве в районе ДВРЗ загорелся лес (фото)
"Сейчас на месте работают лесники. Они окапывают торфяники, которые продолжают тлеть", - говорится в сообщении ведомства.
В Дарницком лесопарковом хозяйстве объяснили, что дым стянуло к лесному озеру возле ДВРЗ.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве затянуло сизым дымом район ДВРЗ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter