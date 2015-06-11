Спасатели озвучили подробности пожара в лесу на ДВРЗ

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в городе Киеве.

Стало известно, что около 5 утра 11 июня возле Быковни в лесу возникло три очага возгорания по 30-40 соток.

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"Сейчас на месте работают лесники. Они окапывают торфяники, которые продолжают тлеть", - говорится в сообщении ведомства.

В Дарницком лесопарковом хозяйстве объяснили, что дым стянуло к лесному озеру возле ДВРЗ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве затянуло сизым дымом район ДВРЗ.