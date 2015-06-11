Владельцы МАФов путем шантажа требуют вернуть свои киоски - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили в пресс-службе городского головы.

Он отметил, что договор аренды у многих предпринимателей закончился, его не продолжали, а владельцев киосков предупредили, что они должны оставить свои места.

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"Они пытаются привлечь к себе внимание, выходят и перекрывают одну из ключевых транспортных магистралей Киева, шантажом требуют вернуть свои киоски, причиняют неудобства многим киевлянам. Вчера много людей из-за перекрытия проспекта Бажана опоздали на работу, в аэропорт на рейсы, - отметил мэр. - От меня киевляне требуют привести Киев в порядок, чтобы это был город скверов и парков, а не МАФов. И мы это сделаем", - подчеркнул Кличко.

Он также заявил, что, демонтируя нелегальные МАФы, городская власть работает в рамках закона, и он один для всех.

"Метрополитен - это стратегический объект. И торговые киоски, МАФы в метро, установлены с нарушением всех норм безопасности, создают, помимо неудобств, угрозу для людей. В случае экстренной эвакуации 20-метровая зона от входов/выходов из метро должна быть свободна. Мы демонтируем МАФы, которые стоят на "красных линиях". Там запрещено размещать любые сооружения. Мы работаем в рамках закона, и он один для всех. И такого не будет, что одни убрали, другие поставили", - подчеркнул Кличко.

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Как сообщал УНИАН, 10 июня около 2:00 на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская» 50 человек перекрыли движение транспорта с требованием прекратить демонтаж МАФов.