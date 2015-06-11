Улицы Киева будут поливать ежедневно, пока сохраняется жара - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заверяет, что в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области ситуация в городе относительно состояния воздуха находится под постоянным контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в начале заседания Киевского городского совета.

"В городе осуществляется постоянный мониторинг атмосферного воздуха санитарно-эпидемиологической службой Украины в определенных контрольных точках. Ежедневно получаем информацию от Гидрометцентра, которая свидетельствует, что в ближайшие дни будет сохраняться жара и увеличивается вероятность накопления в воздухе вредных веществ. Однако городские службы сегодня усиленно работают и держат ситуацию в городе под контролем", - подчеркнул Кличко.

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По его словам, обеспечен ежедневный полив улиц Киева, который будет осуществляться пока сохраняется жара.

"Мы ограничили въезд грузового транспорта в Киев, а на блокпостах подразделения ГАИ должны организовать пункты ожидания для водителей", - сказал мэр.

Кличко также напомнил, что в столице усилен пожарный контроль над объектами инфраструктуры города.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нефть" в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.