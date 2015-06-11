Кличко говорит, что готов общаться с предпринимателями, но не на проезжей части и без шантажа

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

"Хочу сообщить, что я вчера встретился с инициативной группой, где еще раз подчеркнул, что всегда готов разговаривать. Но не на проезжей части и не методами шантажа. Когда нарушается закон, и от меня требуют его нарушить, оставив незаконные киоски. Во время встречи с владельцами МАФов я подчеркнул, что метрополитен – это объект стратегического значения. И в случае эвакуации пассажиров или использования тоннелей в качестве укрытий прежде всего должна быть соблюдена пожарная безопасность и безопасность людей. Это серьезные вещи и с этим нельзя играть", – подчеркнул Кличко.

Читайте такжеВладельцы МАФов путем шантажа требуют вернуть свои киоски - Кличко

По его словам, он проинформировал предпринимателей, что те киоски, у которых закончились договоры аренды, или те, которые находятся в "красной зоне" подлежат демонтажу.

"Других вариантов здесь быть не может. Тем, кто имеет легальные документы, мы готовы предложить альтернативные места для торговли, там, где киоски не будут создавать неудобств людям", – отметил городской голова.

Он отметил, что позавчера ночью на станции метро "Харьковская" демонтировали несколько незаконных киосков, которые стояли вопреки нормам пожарной безопасности, не говоря уже о неудобствах для прохода людей.

Мэр напомнил, что с 1 апреля, после предупреждения, метрополитен начал отключать от электроснабжения и демонтировать все объекты в переходах метро, которые нарушают нормы безопасности и правила эвакуации пассажиров. Департамент городского благоустройства КГГА выписал предписание Киевскому метрополитену на уборку таких незаконных сооружений, которые находятся на балансовой территории метро. Это около 400 МАФов, в 70% которых закончились договоры аренды.

"С апреля все эти объекты находятся в переходах метро незаконно и по нормам безопасности не имеют права там располагаться. И мы их должны демонтировать", – подчеркнул Кличко.