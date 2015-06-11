В Киеве планируют демонтировать около 200 незаконно работающих газовых АЗС

Командир Киевской аварийно-спасательной службы горгосадминистрации Роман Ткачук заявил, что в столице планируют демонтировать около 200 незаконно работающих газовых АЗС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Киевского горсовета во время доклада по ситуации с пожаром на нефтебазе под Васильковом и его последствиях для столицы.

"При Киевраде создана депутатская комиссия, которая провела полную оценку всех газовых заправок. И мы четко знаем, что на сегодня, например, в Киеве находится 380 газовых заправок, из которых, как минимум, 200 не имеют никаких разрешительных документов для того, чтоб они там находились. Исходя их этого, вместе с Департаментом благоустройства разработана программа по демонтажу данных незаконных газовых заправок", - сообщил Ткачук.

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Кроме того, совместно з Госслужбой по чрезвычайным ситуациям городская аварийно-спасательная служба начинает проверку соблюдения норм пожарной безопасности на всех газовых и бензиновых АЗС.

«Данный пожар в Василькове показал, что грубые нарушения в вопросах пожарной, техногенной безопасности приводят к тому, что мы заплатили жизнями четырех спасателей», - подчеркнул Ткачук.

Горящая нефтебаза в Васильковской районе, пояснил он, не была оснащена автоматическими средствами пожаротушения, емкости находились на расстоянии 15-20 метров и не были «обвалованы».

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«Любые вытекания из них приводили бы к возгоранию соседней емкости, и это приводило к разрушению данного «карточного домика», - подчеркнул Ткачук.

«Исходя из этого, с ГУ ГСЧС мы начинаем жесткую программу по контролю за деятельностью бензиновых, газовых заправок. Все незаконно установленные газовые заправки будут демонтированы, естественно, по волевому решению мэра Киева Виталия Владимировича», - заявил он.