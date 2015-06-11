Возле метро "Минская" демонтировали 17 незаконных МАФов
В Киеве продолжается работа по демонтажу незаконных конструкций.
В четверг, 11 июня, в Оболонском районе столицы возле станции метро "Минская" демонтировали 17 незаконных МАФов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.
Таким образом, в Киеве продолжается работа по демонтажу незаконных конструкций. Правда, предприниматели и торговцы не в восторге от этой инициативы столичных чиновников.
Напомним, что в среду, 10 июня, продавцы из подземного перехода метро “Харьковская” перекрывали движение по проспекту Бажана в знак протеста против демонтажа МАФов.
Работа по демонтажу незаконных МАФов продолжается, сегодня в Оболонском районе у станции метро Минской демонтировали 17 конструкций.Posted by Dmitriy Belotserkovets on 11 июня 2015 г.