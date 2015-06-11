В Киеве стартовал открытый отбор кандидатов на должности директоров школ и детсадов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Городской голова Виталий Кличко постоянно подчеркивает, что деятельность власти должна быть максимально прозрачной и доступной для киевлян. Именно поэтому мы решили сделать процесс отбора кандидатов на руководящие должности учебных заведений открытым и привлечь к нему общественность", – пояснила она.

Читайте такжеВ Киеве появится "горячая линия" для мониторинга качества отдыха детей в дневных пришкольных лагерях

По словам Анны Старостенко, конкурс продлится в три этапа: тренинги по лидерству и психологии в Киевском университете им. Б. Гринченко (11-12 июня); ознакомление кандидатов с заведением, где они хотят работать, возможно общение с коллективом и родителями (15-17 июня); представление кандидатами собственного видения развития учебного заведения, где они хотят работать, на следующие пять лет (23-25 июня).

"После этого комиссия, членами которой являются представители родительских общественных организаций, директора детских садов и школ, депутаты Киевсовета и ученые, даст рекомендации Департаменту образования и председателям РГА, которые и будут принимать окончательное решение по отобранным кандидатурам. Имею надежду, что новоназначенные руководители после такой подготовки к занятию должности будут иметь серьезную моральную мотивацию работать открыто и эффективно для реализации своих амбициозных планов по развитию школ и детсадов", – отметила заместитель председателя КГГА.

Всего было подано 54 заявки на участие в отборе для замещения вакантных должностей директоров 31 учебного заведения.

"При подаче заявлений на участие в отборе претенденты указывали номер образовательного учреждения, в котором они бы хотели работать. Есть заведения, которые оказались интересными пяти участникам отбора. Желаем всем успеха. Уверена, что мы все сможем увидеть талантливых творческих людей", – обратилась Старостенко ко всем участникам отбора.