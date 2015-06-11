Поджог назвали причиной пожара, из-за которого затянуло дымом ДВРЗ в Киеве

Об этом сообщили в Киевзеленстрое.

"11 июня около 5:00 утра на территории Белодибровного лесничества квартала 54 неизвестными лицами был осуществлен поджог лесной подстилки (травяной покров, прошлогодняя хвоя) площадью около 300 кв.м", - сказано в сообщении.

Лесная охрана Дарницкого лесопаркового хозяйства за 15 минут локализировала пожар, залив участок водой из пожарной машины. Еще через 30 минут возгорание было ликвидировано.

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Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара дым окутал жилой массив ДВРЗ на левом берегу Киева. В Киевзеленстрое это объяснили низким атмосферным давлением, которое было утром.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Быковни в лесу возникло три очага возгорания по 30-40 соток. Позже сизым дымом затянуло район ДВРЗ.