Конфликтному земельному участку на Осокорках предоставили статус сквера

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 90 присутствующих в сессионном зале депутатов.

Таким образом, сквером объявлено земельный участок площадью 0,62 га.

Депутаты также внесли соответствующие изменения в Программу развития зеленой зоны столицы.

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Как сообщал УНИАН, конфликт вокруг скандального строительства на Осокорках начался в ноябре прошлого года. Жители микрорайона несколько раз сносили забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана вблизи выхода со станции метро «Осокорки».

20 мая Кличко поручил вынести на заседание Киевсовета проект решения о расторжении договора аренды и отмене решения об отводе земельного участка под застройку, из-за которой вспыхнул конфликт между застройщиками и общественностью.

28 мая Киевсовет на своем заседании расторг договор аренды земельного участка возле станции метро «Осокорки». Земля была отведена под строительство ТРЦ.