В Киеве усилят контроль за звуковой рекламой на улицах
Киевсовет принял решение об усилении контроля за размещением звуковой рекламы на улицах города Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 79 из 97 зарегистрированных в зале депутатов.
Как отметил депутат Александр Пабат, на улицах столицы неуклонно растет численность заведений общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, которые все чаще используют звуковую рекламу для привлечения внимания потребителей. Иногда это создает дискомфорт и, как отметил депутат, есть уже даже обращения отдельных киевлян с недостатками слуха по ремонту их слуховых аппаратов, которые сломались из-за слишком громкого звука, раздававшегося из заведений, мимо которых эти люди проходили.
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Пабат отметил, что все заведения должны придерживаться законодательства, которым установлен максимальный уровень шума в местах отдыха, во дворах, в заведениях, расположенных в жилых домах или в зоне непосредственной близости к ним.
Согласно принятому решению, Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды при согласии Главного управления Госсанэпидемслужбы в Киеве создадут совместную комиссию, в обязанности которой будет входить изучение ситуации по соблюдению общественными заведениями (питания, торговли и др.) допустимых уровней шума. При наличии нарушения будут приняты необходимые меры по устранению их и приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.