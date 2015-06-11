В Киеве усилят контроль за звуковой рекламой на улицах

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 79 из 97 зарегистрированных в зале депутатов.

Как отметил депутат Александр Пабат, на улицах столицы неуклонно растет численность заведений общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, которые все чаще используют звуковую рекламу для привлечения внимания потребителей. Иногда это создает дискомфорт и, как отметил депутат, есть уже даже обращения отдельных киевлян с недостатками слуха по ремонту их слуховых аппаратов, которые сломались из-за слишком громкого звука, раздававшегося из заведений, мимо которых эти люди проходили.

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Пабат отметил, что все заведения должны придерживаться законодательства, которым установлен максимальный уровень шума в местах отдыха, во дворах, в заведениях, расположенных в жилых домах или в зоне непосредственной близости к ним.

Согласно принятому решению, Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды при согласии Главного управления Госсанэпидемслужбы в Киеве создадут совместную комиссию, в обязанности которой будет входить изучение ситуации по соблюдению общественными заведениями (питания, торговли и др.) допустимых уровней шума. При наличии нарушения будут приняты необходимые меры по устранению их и приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.