Содержание вредных веществ в воздухе Киева превысило норму в 4 раза из-за пожара возле ДВРЗ
20:15, 11 июня 2015Киев
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В связи с пожарами на торфяных полях в Ирпене и селе Быковня Киевской области в столице зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных для здоровья людей веществ в 1,12-4,0 раза.
На 9 из 25 точках контроля зафиксированы превышения показателей / tsn.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в г. Киеве.
В частности, на 9 из 25 точках контроля зафиксированы превышения показателей содержания сернистого ангидрида, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида.
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Сейчас в столице продолжаются мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве затянуло сизым дымом район ДВРЗ. Это объяснили тем, что в районе Быковни горят торфяники.
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