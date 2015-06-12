Аваков сообщил о назначении руководителя патрульной службы Киева

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Очень этому рад – рад, что убедил Сашу взяться за это непростое дело!», – отметил глава ведомства.

«Когда мы в МВД начали создавать добровольческие батальоны по всей стране, Александр без раздумий согласился возглавить роту патрульной службы специального назначения «Свитязь» УМВД Украины в Волынской области, созданную в июне 2014 года», – подчеркнул Аваков.

«Капитану Александру Фацевичу было присвоено специальное звание майор, я имел честь тогда вручить Александру наградной именной пистолет»», – сообщил Арсен Аваков.

Читайте такжеАваков Кихтенко ответил на упреки в адрес Яценюка: В очередь, сукины дети, в очередь«И если уйти от суровых строк официоза – Александр один из самых авторитетных боевых офицеров – комбатов МВД. Жесткость и забота о бойцах, человечность и требовательность. Энергия и надежность – все это проявилось в самых сложных ситуациях.(...) Вы спрашиваете, какая будет милиция после реформирования и кто в ней будет работать? Эти ребята перед вами! (...) Новый глава нового полицейского патруля Киева – перед вами! В добрый путь», – сказал Арсен Аваков.

Глава новой патрульной полиции Киева. Подписал сегодня приказ о назначении на эту важнейшую должность боевого офицера –... Posted by Arsen Avakov on Thursday, June 11, 2015

Фацевич Александр Юрьевич, 1986 года рождения, в прошлом профессиональный военный. Закончил Одесский институт сухопутных войск – свыше 9 лет служил в ВСУ в десанте.

По окончании военного контракта преподавал в Волынском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Учил бойцов Самообороны Волыни.

Александр Фацевич отбирал бойцов по трем критериям: хорошая физическая подготовка, служба в армии и готовность защищать Родину.

12 августа 2014 года бойцы «Свитязя» приняли присягу на верность народу Украины. 14 августа 2014 года спецподразделение «Свитязь» было направлено в зону АТО.

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ об увольнении Александра Терещука с поста начальника столичной милиции.