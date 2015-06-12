В столице запустили интерактивную карту уровня загрязнения воздуха

Об этом сообщается на сайте Главного управления Госсанэпидслужбы в столице.

Известно, что на карте нанесены 25 точек контроля, где указаны уровни загрязнения воздуха диоксидом азота, оксидом углерода, сернистым ангидридом и формальдегидом.

"В связи с пожарами на торфяных полях в городе Ирпень и с. Быковня Киевской области в столице выявлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в 1,12-4,0 раза", - сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Киеве.

Читайте такжеГСЧС: концентрация опасных веществ в воздухе вблизи горящей нефтебазы в норме

Превышение показателей содержания сернистого ангидрида, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида было зафиксировано в 9 точках контроля с 25.

Ранее УНИАН сообщал, что в связи с пожаром на нефтебазе под Киевом в столице принято решение круглосуточно поливать водой улицы.