На выходных в Киеве и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

11:16, 12 июня 2015
Киев
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В течение 12-14 июня в столице и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

У столиці попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Известно, что Государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций и Украинский гидрометеорологический центр объявили предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

«12-14 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

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