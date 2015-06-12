На выходных в Киеве и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Известно, что Государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций и Украинский гидрометеорологический центр объявили предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

«12-14 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.