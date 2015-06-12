На выходных в Киеве и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
11:16, 12 июня 2015Киев
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В течение 12-14 июня в столице и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В столице предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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Известно, что Государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций и Украинский гидрометеорологический центр объявили предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
«12-14 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
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