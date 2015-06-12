"БРСМ-Нафта" объявила награду в миллион гривень за информацию о виновниках пожара на нефтебазе

Компания «БРСМ-Нафта» объявила награду в 1 млн грн за информацию о виновниках пожара на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области и намерена привлечь международных экспертов для оценки причин пожара, при этом компания считает, что это теракт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал директор департамента стратегического маркетинга сети «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.

Читайте такжеСпасатели нашли тело на месте пожара на нефтебазе под Киевом

«Наша компания объявляет вознаграждение за информацию о теракте на Васильковской нефтебазе... Мы вынуждены обратиться к международным экспертам (для расследования — УНИАН)», - сказал Мельничук.

Он отметил, что пожару на нефтебазе в Васильковском районе предшествовало семь террористических угроз на АЗС и других объектах компании, где были замечены взрывные устройства.

При этом представитель компании отметил, что украинские правоохранительные службы не провели должного расследования предыдущих угроз терактов, поэтому компания вынуждена обратиться к международным экспертам.