У Кличко заявили, что застройщик начал демонтаж верхних этажей в скандальной постройке в Десятинном переулке

Демонтаж верхних этажей здания в Десятинном переулке, 3-5, станет уроком для застройщиков, которые нарушают требования действующего законодательства.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владимир Прокопив.

«Застройщик выполнил решение Киевсовета и начал демонтаж верхних этажей в скандальной здания в Десятинном переулке. Это первый случай в столице, когда застройщик по требованию властей демонтирует лишние этажи за свой счет. Этот прецедент – показатель решительности намерений киевской власти и городского главы навести порядок в сфере градостроительства. Руководство города во главе с Виталием Кличко способно успешно решать строительные конфликты, длящиеся десятилетиями, и имеет политическую волю, чтобы заставить застройщиков выполнять принятые решения. Четкая позиция мэра - строительной анархии в Киеве не будет», - подчеркнул Прокопов.

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Напомним, что по предложению комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовет принял решение, которым обязал застройщика ООО «Интергал-Буд» демонтировать лишние этажи в здании на Десятинном переулке, 3-5 и привести проект в соответствие градостроительных требований и ограничений, которые действуют в охранных зонах памятников истории. Конфликт относительно строительства на Десятинном переулке продолжался более 10 лет и в случае продолжения попыток решить его через судебные инстанции мог бы продолжаться еще столько же. Земельная комиссия занималась поиском его решения почти год – с лета 2014 года. Благодаря инициативам Виталия Кличко относительно социальной ответственности инвесторов перед общественностью Киева, между застройщиком и городской властью был достигнут компромисс.