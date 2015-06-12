В Киеве запустят "социальное такси" для людей с ограниченными физическими возможностями

«Киевпасстранс» воплощает в жизнь социальный проект «Социальное такси» по переоборудованию 4 единиц подвижного состава в транспорт социального назначения, который будет выполнять функции такси для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, планируется переоборудовать транспортные средства различной вместимости: Iveco, Богдан, МАЗ и Neoplan. Первой подвижной единицей, которую переоборудуют до июля, станет Iveco 35-10, остальные три запланировано переоборудовать до конца сентября текущего года. Часть транспортных средств будет оборудована гидравлическими подъемниками, а часть - низким полом и пандусами, весь подвижной состав будет иметь места для размещения инвалидных колясок, дополнительное освещение и перила, будут установлены кресла повышенной комфортности для сопровождающих лиц.

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Как подчеркнули в пресс-службе, «Социальное такси» призвано помочь в решении проблемы быстрого и комфортного перемещения людей с ограниченными физическими возможностями к медицинским, социальных учреждений и перемещения по городу, также данный подвижной состав можно будет использовать для перевозки раненых из больниц, транспортировки пара-спортивных команд и др.

Сейчас на маршрутах общественного наземного транспорта города Киева, которые обслуживает коммунальное предприятие «Киевпасстранс», работают 994 единицы подвижного состава с низким уровнем пола.