Нефтебаза под Киевом работала без разрешений о вводе в эксплуатацию - Аваков

Переработка и реализация нефтепродуктов на нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом осуществлялась без разрешений о вводе в эксплуатацию нефтехранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабмина.

"Установлено, что деятельность по переработке и реализации нефтепродуктов на нефтебазе осуществлялась без соответствующих разрешений о вводе в эксплуатацию, деятельности нефтехранилища, выполнении работ повышенной опасности", - сказал он.

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Также, по словам главы МВД, во время допроса работников предприятия стало известно, что работы на нефтебазе проводили без соблюдения правил безопасности, "путем смешивания бензина различных октановых чисел".

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» начался вечером 8 июня. Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

По данным Минздрава, в результате пожара погибли 5 человек.