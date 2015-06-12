Владельцы незаконных МАФов протестуют под КМДА на дорогих автомобилях
Сегодня, 12 июня, под зданием КГГА проходит протестная акция владельцев незаконных МАФов, при этом большинство из них приехало на автомобилях, поэтому движение транспорта по Крещатику парализовано.
Ситуацию вокруг кампании по ликвидации незаконных МАФов прокомментировал депутат Киевсовета Владислав Михайленко, передает "Є".
Сегодня Михайленко в соцсети выложил фото наиболее протестной акции и автомобилей владельцев незаконных МАФов, назвав это "сходкой блатных 90-х".
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"Просто смешно выглядит, ведь приехали люди, которые утверждают, что им нечем кормить семьи. Однако дорогу перекрыли дорогие иномарки. Это просто выставка люксовых внедорожников!" - прокомментировал депутат.
Он также заявил, что этот бизнес много дает своему владельцу, однако мешает жить гражданам. Ведь на примере входов к станциям метро, где 50-60% площади занимают незаконные торговые киоски, это заметно.
Владислав Михайленко объяснил, что Киевсовет предлагает альтернативу владельцам незаконных МАФов, но для этого нужно их согласие.