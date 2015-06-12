Владельцы незаконных МАФов протестуют под КМДА на дорогих автомобилях

Ситуацию вокруг кампании по ликвидации незаконных МАФов прокомментировал депутат Киевсовета Владислав Михайленко, передает "Є".

Сегодня Михайленко в соцсети выложил фото наиболее протестной акции и автомобилей владельцев незаконных МАФов, назвав это "сходкой блатных 90-х".

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"Просто смешно выглядит, ведь приехали люди, которые утверждают, что им нечем кормить семьи. Однако дорогу перекрыли дорогие иномарки. Это просто выставка люксовых внедорожников!" - прокомментировал депутат.

Он также заявил, что этот бизнес много дает своему владельцу, однако мешает жить гражданам. Ведь на примере входов к станциям метро, где 50-60% площади занимают незаконные торговые киоски, это заметно.

Владислав Михайленко объяснил, что Киевсовет предлагает альтернативу владельцам незаконных МАФов, но для этого нужно их согласие.