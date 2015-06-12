Еще один пожар – в Киеве горит трава на Трухановом острове (фото)

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, информация о пожаре на Трухановом острове, где горел травяной настил, поступила в службу «101» в 13:58.

По состоянию на 14:45 на место возгорания прибыли пожарные подразделения. Другой информации пока нет.

Пожар в парке Дружбы народов на Трухановом Posted by Julia Torgovets on 12 Июнь 2015 г.

Как известно, утром 12 июня в Броварах, на Киевщине, загорелись склады с пенопластом. Кроме того, на Киевщине продолжается тушение торфяников.

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В Киевской администрации предупредили, что 12-14 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В столице перекрыли 125 въездов в лесные массивы с целью повышения пожарного контроля в зеленых зонах в период повышенной пожароопасности.