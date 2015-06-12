Пожар на Трухановом острове потушили, теперь горит пристройка в парке Дружбы народов - ГСЧС
16:08, 12 июня 2015Киев
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Спасатели потушили пожар на Трухановом острове в столице и продолжают ликвидацию возгорания в парке Дружбы народов.
На Трухановом острове горел травяной настил / Facebook
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Спасатели ликвидировали пожар на Трухановом острове, где горел травяной настил. Сообщение о пожаре поступило в службу "101" в 13:58. В 14:28 спасатели локализовали пожар на площади 150 кв. м, а в 15:01 ликвидировали его.
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"В 14:27 поступило сообщение о пожаре в парке Дружбы народов, где загорелась деревянная пристройка на площади 50 кв. м. Сейчас на месте происшествия работают спасатели 13-й и 25-й Государственных пожарно-спасательных частей. Проводится разборка и проливание конструкций", - сообщили в ГСЧС.
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