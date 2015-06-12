В Киеве планируют переименовать более 100 улиц в рамках декоммунизации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в Департаменте общественных коммуникаций.

В частности, как отмечается в сообщении, от Украинского института национальной памяти предоставлен перечень топонимических объектов г. Киева, которые подлежат первоочередному переименованию.

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В то же время в КГГА отметили, что трем улицам из этого перечня уже возвращены исторические названия. Предложения по переименованию еще 23-х улиц уже рассмотрены комиссией по вопросам наименований, прошли или проходят сейчас процедуру общественного обсуждения и могут быть переименованы в течение ближайшего времени.

Вместе с тем, еще почти 100 улиц столицы попадают под переименование в соответствии с требованиями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

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Поэтому для выработки взвешенного подхода к переименованию улиц и максимального учета мнения киевлян Департамент общественных коммуникаций КГГА готовит обращение к депутатам-мажоритарщикам Киевского городского совета, районных в Киеве государственных администраций, органов самоорганизации населения, экспертов в области истории, краеведения и топонимики с просьбой приобщиться к подготовке предложений и изучения общественного мнения, проинформировали в пресс-службе.