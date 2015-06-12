На Троещине из-за повреждения тепломагистрали посреди дороги образовался фонтан (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".

Отмечается, что авария по ул. Драйзера, 10, произошла на тепломагистрали от ТЭЦ-6. Выявлено повреждение трубопровода диаметром 400 мм.

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В компании утверждают, что повреждение трубопровода произошло из-за высокой изношенности. Срок его эксплуатации превышает 35 лет при нормативных требованиях до 25 лет.

По состоянию на 16.00 повреждение локализовано, промоина ограждена. Специалисты «Киевэнерго» начали ремонтные работы.