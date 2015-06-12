До конца 2015 года в столице будут работать уже 6 патронатных семей - КГГА

В этом году Киев начал финансирование революционной формы семейной работы – патронатной семьи. Ранее, организационная и финансовая поддержка проекта в городе предоставлялась общественными и международными организациями.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, рассказывая об одной из таких семей, передает сайт КГГА.

«Патронат сегодня признан одной из лучших практик помощи ребенку и его семье во всем цивилизованном мире. Поэтому его внедрение приближает нас к мировым стандартам социальной работы с уязвимыми семьями и гарантирует ребенку право на семью. Кстати, именно столица является пионером во внедрении патронатных семей в Украине – бюджетом города на 2015 год в рамках программы «Дети столицы» впервые предусмотрено 400 тыс. грн на функционирования патронатных семей», – отметила она.

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По словам Анны Старостенко, сейчас в Киеве уже работает две таких семьи: «Еще четыре семьи уже прошли все необходимые тренинги и до конца года тоже будут принимать к себе детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на незначительный промежуток времени, пока не будет определена дальнейшая судьба такого ребенка».

Тем не менее, заместитель председателя КГГА отметила, что пока что в Украине отсутствует законодательная база для функционирования таких форм семейной работы.

«Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, который регулирует соответствующие отношения. Кстати, именно во время проведения эксперимента в Киеве и Киевской области удалось наработать соответствующие правовые механизмы для деятельности патронатной семьи. Имеем надежду, что в ближайшее время изменения примут и опыт Киева пригодится для остальных регионов», – добавила она.

Сегодня представители городской службы по делам детей и семьи посетили девушку, которая воспитывается в патронатной семье, чтобы поздравить ее с рождением ребенка.

Справка. Семейный патронат – это временная форма семейного устройства, в которой может быть устроен ребенок, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не имеет статуса сироты. Устройство происходит в течение суток и дает возможность ребенку не попадать в государственные формы воспитания – детские дома или интернаты – а оставаться в семье и получать родительское тепло, любовь, внимание и заботу.