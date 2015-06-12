В киевском метро можно будет ездить по банковской карточке

Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова Роксолану Шейко.

"Это совместный проект городской власти, метро и нескольких банковских компаний – как украинских, так и иностранных", - рассказала Шейко.

Она отметила, что турникеты оснастят специальным оборудованием, поэтому пассажиры смогут попасть в метро, просто проведя на турникете банковской картой. С карты автомат снимет 4 гривны – столько, сколько сегодня стоит разовый проезд в подземке.

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Шейко не смогла ответить, сколько стоит такой проект и какие компании примут в нем участие, однако отметила, что новая систем заработает уже в ближайшее время.

"Новинку представят уже в следующую среду, 17 июня. Сначала будет работать такая система на центральных станциях метро", - рассказала Шейко.