В Киеве на Троещине застрелили мужчину

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве, сегодня в 15.20 по спецлинии «102» поступила информация о том, что на парковке неподалеку от Троещинского рынка лежит раненый мужчина.

На место прибыли следственно-оперативные группы районного управления и Главного управления киевской милиции, карета скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть потерпевшего, которая, предварительно, наступила в результате огнестрельного ранения.

Правоохранители сейчас отрабатывают место совершения преступления –опрашивают свидетелей и очевидцев, изымают вещественные доказательства.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

Уже установлено, что жертва преступления – 1985 года рождения.

Работники милиции начали проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего это уголовное правонарушение.

Деснянским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).