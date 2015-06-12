Концентрация вредных веществ в воздухе Киева превышает норму в 4 раза - КГГА
21:09, 12 июня 2015Киев
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По сообщению Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве в столице выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 1,08-4,0 раза.
Такая ситуация сложилась в связи с пожарами на торфяных полях / photographers.ua
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Как отмечается в сообщении, такая ситуация сложилась в связи с пожарами на торфяных полях в городе Ирпень и селе Быковня Киевской области. В частности, на 12 точках контроля с 25 зафиксировано превышение показателей содержания сернистого ангидрида, азота диоксида, углерода оксида и формальдегида.
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Сейчас в столице продолжаются мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, подчеркивается в сообщении.
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