Мэр Василькова: ветер несет дым от возобновившегося пожара на нефтебазе в сторону Киева
14:54, 13 июня 2015Киев
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Дым от возобновившегося сегодня пожара на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области ветер относит в сторону Киева.
Ветер несет дым от пожара на нефтебазе в сторону Киева \ Фото УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Василькова Сергей Сабов.
Читайте такжеВ ГСЧС подтвердили возобновление пожара на нефтебазе под Киевом и назвали причины"Сегодня около 11.30 произошло возгорание одной емкости БРСМ. Пострадавших нет. Населению Василькова угрозы нет. ГСЧС продолжает охлаждать емкости. Ветер уносит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева", - сообщил Сергей Сабов.
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