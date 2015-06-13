Мэр Василькова: ветер несет дым от возобновившегося пожара на нефтебазе в сторону Киева

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Василькова Сергей Сабов.

Читайте такжеВ ГСЧС подтвердили возобновление пожара на нефтебазе под Киевом и назвали причины"Сегодня около 11.30 произошло возгорание одной емкости БРСМ. Пострадавших нет. Населению Василькова угрозы нет. ГСЧС продолжает охлаждать емкости. Ветер уносит дым средней интенсивности в сторону Глевахи и Киева", - сообщил Сергей Сабов.