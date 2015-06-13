На улицах Киева начнут работу 1916 новых полицейских (фото, видео)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава МВД Арсен Аваков. В сообщении министра говорится, что общий сбор всех новых полицейских состоялся 12 июня в Национальной академии внутренних дел, чтобы представить им будущего руководителя Департамента патрульной службы Олега Савчина и руководителя патрульной службы Киева Александра Фацевича.

Читайте такжеНовая патрульная полиция может приступить к работе уже в конце июняНовых сотрудников министр охарактеризовал как "красивих, молодых, целеустремленных". "Ребята уже полны ответственности, и в то же время невероятно оптимистичны", - написал Арсен Аваков, добавив, что доволен вместе с Экой Згуладзе этим первым завершенным этапом их работы.

"Это очень почетно быть первыми полицейскими в нашей стране, но это и большая ответственность. Как в Украине будет проходить реформа и поверят ли в эту реформу люди зависит именно от вас. Вас ждет тяжелый труд. И я вам желаю успехов. Слава Украине", - сказал на мероприятии министр, передает "Украинская правда".

В свою очередь Олег Савчин отметил, что перед новыми патрульными много испытаний, но вместе руководство и полицейские должны вернуть довериенаселения к правоохранительным органам."Наша миссия – служить людям и защищать их права. Мы должны вернуть доверие граждан. Вместе с вами мы построим новую полицию, - подчеркнул он.

Руководитель полиции Александр Фацевич пообещал, что всегда будет помогать и защищать своих подчиненных, и заверил, что они преодолеют все препятствия. "Я буду постоянно с вами на улицах города. Ваши командиры подразделений, батальонов и их заместители также будут рядом. Мы всегда поддержим вас. Совместными усилиями мы достигнем успеха", - заявил Александр Фацевич.