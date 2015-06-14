Из Киева исчезнут Московский мост и Московская площадь

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, предлагается переименовать:

- Московскую площадь в Голосеевском районе на Демеевскую площадь;

- улицу Ильича в Дарницком районе в честь Героя Небесной Сотни Вячеслава Веремия;

- бульвар Ивана Лепсе в Соломенском районе в честь Валентина Згурского;

- улицу Пугачева в Шевченковском районе в честь академика Ромоданова.

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Кроме того, Московскому мосту предлагается присвоить имя выдающегося украинского инженера Георгия Фукса, который является разработчиком проекта этого перехода.

Приобщиться к такому обсуждению может каждый киевлянин на официальном веб-сайте Киевской администрации.

Продлится общественное обсуждение до 10 августа 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что еще почти 100 улиц столицы попадают под переименование в соответствии с требованиями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».