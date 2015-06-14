В Киеве горел пятиэтажный жилой дом (фото, видео)

Об этом в эфире заявила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "112 Украина".

"В пятиэтажном жилом доме горит крыша. Про пожар нам сообщили в 17:32, по месту вызова прибыли спасатели. По предварительным данным, пожар начался на балконе пятого этажа и перебросился на крышу. На момент прибытия площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Сейчас работает 17 единиц техники и около 90 спасателей. Работы по ликвидации огня еще продолжаются. Сейчас все жители дома находятся на улице и ждут, пока спасатели погасят огонь, ведь после того они должны прийти домой и забрать все документы. Квартиры все залиты, некоторое время не будет света в доме, пока он не высохнет", - сказала Водолага.

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Напомним, ранее в парке Дружбы народов, на Трухановом острове в столице, также возник пожар. Горел травяной настил.

В Киевской администрации предупредили, что 12-14 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.