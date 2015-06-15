В Киевской области горят уже 17 гектаров торфяников

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 15 июня проводится тушение торфяников:

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Ирпенская зона: вблизи г. Ирпень (6-я линия) на площади 2,5 га, г. Ирпень (11 линия) на площади 1 га, вблизи г. Буча на площади 3 га;

Иванковский район: с. Сосновка Иванковского района на площади 6 га; Бородянский район:с. Красный Рог на площади 0,9 га;

Киево-Святошинский район: с. Забучье на площади 0,7 га;

Броварской район: с. Светильня на площади 3 га.

Как сообщили в ведомстве, для ликвидации пожаров привлечено около 37 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники и 4 мотопомпы.