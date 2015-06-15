В Киеве усилили полив дорог города из-за жары

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Стало известно, что в течение выходных в две смены в круглосуточном режиме на дорогах Киева работали 53 поливомоечные машины. Для полива использовано 3 тыс. 292 куб.м воды.

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Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в понедельник температура воздуха в Киеве сохранится на отметке в +30ºС.

"Учитывая такой прогноз, сегодня дорожники продолжат полив дорожной сети, что будет способствовать как уменьшению испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух, так и сохранению дорожного полотна", - заявили в КГГА.