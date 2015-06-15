В Киеве усилили полив дорог города из-за жары
11:25, 15 июня 2015Киев
544
В связи с жаркой погодой в столице усилили полив дорог города.
Столичная мэрия приняла решение усилить полив дорог / kievcity.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Стало известно, что в течение выходных в две смены в круглосуточном режиме на дорогах Киева работали 53 поливомоечные машины. Для полива использовано 3 тыс. 292 куб.м воды.
Читайте такжеКличко поручил круглосуточно мыть улицы Киева из-за пожара на нефтебазе
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в понедельник температура воздуха в Киеве сохранится на отметке в +30ºС.
"Учитывая такой прогноз, сегодня дорожники продолжат полив дорожной сети, что будет способствовать как уменьшению испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух, так и сохранению дорожного полотна", - заявили в КГГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter