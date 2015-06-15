В Киеве заблокировано движение троллейбусов по проспекту Победы

С 11.00 в столице из-за повреждения контактной сети временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 5, 8, 17 на проспекте Победы в обоих направлениях.

Как сообщает коммунальное предприятие «Киевпасстранс», под Воздухофлотским путепроводом неустановленным транспортным средством повреждена контактная сеть. Читайте такжеВ Киеве усилили полив дорог города из-за жары На место происшествия направлены аварийно-восстановительные средства «Киевпасстранса», об инциденте информированы сотрудники ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киева.

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