Модернизация Бортнической станции сделает жизнь киевлян экологически безопаснее - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя сегодняшнее подписание соглашения о целевой кредит на сумму 108 млрд иен (около 870 млн долл. США).

«Столичная власть и киевляне очень благодарны правительству Японии за оказанную помощь. Ведь реализация этого проекта позволит внедрить современные эффективные технологии очистки сточных вод, которые сделают жизнь в городе комфортнішім и экологически безопаснее», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что состояние Бортнической станции уже давно не отвечает современным требованиям. Мэр напомнил, что нынешняя система очистки воды работает без изменений с 50-60 годов прошлого века.

«Из-за изношенности выходит из строя оборудование, разрушаются трубопроводы. Как следствие – неприятный запах, из-за которого страдают жители Харьковского массива, Позняков и Осокорков. С реконструкцией Бортнической станции мы сможем говорить и о чистом воздухе, и в целом улучшении экологической ситуации в Киеве», – подчеркнул столичный голова.

Виталий Кличко отметил, что кредит предоставляется на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет, а распорядителем средств будет «Киевводоканал».

«Использование средств на модернизацию Бортнической станции аэрации будет полностью отрытым и прозрачным», – заверил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что даже в этих сложных условиях столичная власть делает все возможное для обеспечения более комфортной жизни киевлян. Он напомнил, что в Киеве при содействии инвесторов начали реализацию проекта «Питьевая вода из-под крана», первый этап которого стартовал в столице на Оболони.

«Мы и в дальнейшем будем привлекать меценатов и инвесторов для того, чтобы реализовывать в Киеве еще ряд важных и крайне необходимых европейских проектов», – подчеркнул Виталий Кличко.