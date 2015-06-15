В Киеве запретили купание на пяти пляжах

Это связано с превышением индекса лактозоположительной кишечной палочки в воде, сообщили в пресс-службе КП "Плесо".

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"По результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды Деснянского межрайонного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве обнаружены превышения индекса ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка)", - говорится в сообщении.

Известно, что запрет касается пляжей "Золотой", "Радуга", "Тельбин", а также зон отдыха возле воды "Русановская коса" и "Березняки".