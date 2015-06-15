Кличко: демонтаж незаконных газовых заправок в Киеве будет продолжаться

Город вмешается и наведет порядок, если предприниматели пренебрегают требованиями, определенными государством, и безопасностью киевлян, размещая потенциально опасные объекты где им заблагорассудится. Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, комментируя демонтаж незаконных газовых заправок.

По словам мэра, в минувшую пятницу временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки деятельности АЗС на территории столицы утвердила список из первых 14 заправок, которые подлежат сносу. В ночь с пятницы на субботу были выполнены работы по демонтажу двух заправок на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе. Все работы проводил департамент благоустройства, также присутствовали члены депутатской комиссии. Работы прошли без эксцессов.

«На сегодня в Киеве существует более 200 незаконно установленных газовых заправок. У них нет никаких разрешительных документов, в том числе и разрешений Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда. Мы не знаем, в каком техническом состоянии находятся эти заправки и насколько подготовлен их персонал. Исходя из этого, мы расцениваем их как потенциально опасные объекты и, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, начали принудительный демонтаж таких объектов и этот процесс будет продолжаться», - подчеркнул мэр.

Читайте такжеВ Киеве планируют демонтировать около 200 незаконно работающих газовых АЗС

Виталий Кличко отметил, что размещение газовых заправок в Киеве превратилось в откровенное хамство. «Они расположены под линиями электропередач, в зонах жилых домов. Например, на улице Азербайджанской вблизи домов находятся четыре газовых заправки!» - сказал городской голова.

Кроме того, сегодня собственники сами демонтируют заправку возле Шулявского путепровода. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций оказывает группа спасателей и пожарный расчет для безопасности таких работ.

«Хочу подчеркнуть: мы демонстрируем, что город готов вмешаться и навести порядок, если предприниматели пренебрегают требованиями, определенными государством, и безопасностью киевлян, размещая потенциально опасные объекты где попало. Такого не будет! Сегодня безопасность в столице - это один из главных приоритетов», - подчеркнул Виталий Кличко.

Требованиями по размещению газовых заправок занимается Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), которая определяет места их расположения. Чтобы открыть газовую заправку, нужно обратиться в ГАСИ за разрешением, и кроме этого нужно собрать большой пакет документов, необходимый для такой деятельности. Поэтому если заправка находится в разрешенном месте, но не имеет всех необходимых документов, она не имеет права вести деятельность.