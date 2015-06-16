Кличко: в Киеве отремонтируют дорожное покрытие в 500 дворах

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире "Громадського радіо".

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"К нам обращается много людей с жалобами на плохое состояние дворов. Я обратился в "Киевавтодор", и они разработали программу ремонта. Таким образом, до конца года в городе отремонтируют 500 дворовых проездов и дворов", – отметил мэр.

Виталий Кличко отметил, что из бюджета города уже выделена необходимая сумма.

"Мы выделили средства, чтобы отремонтировать дворы. Никогда до этого во дворах или на маленьких улочках не было ремонта дорожного покрытия. Все привыкли к тому, что ремонтируют дороги только там, где ездит руководство государства", – отметил городской голова.