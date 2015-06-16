На Малой кольцевой дороге в Киеве введут скоростную полосу для автобусов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по поручению киевского городского председателя Виталия Кличко этим проектом займется Департамент транспортной инфраструктуры. Согласно информации, уже сегодня начинается нанесение соответствующей дорожной разметки. Всего будет установлено около 1000 дорожных знаков.

Читайте такжеВ Киеве запустят "социальное такси" для людей с ограниченными физическими возможностями

Малая кольцевая дорога в Киеве будет пролегать по таким улицам: бульвар Перова, улица Строителей, проспект Мира, проспект Воссоединения, мост Патона, бульвар Дружбы Народов, Краснозвездный проспект, Чоколовский бульвар, улица Елены Телиги, Московский проспект, проспект Генерала Ватутина. Протяженность обособленной полосы движения на Малой кольцевой дороге составит около 40 км, на ней будут курсировать 24 автобуса, время рейса каждого составит 120 минут, интервал движения – 10 минут.