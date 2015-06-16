Вкладчики перекрыли движение на Грушевского в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе милиции Киева.

Согласно сообщению, работники милиции проводят разъяснительную беседу с гражданами о недопущении нарушений общественного порядка и возобновлении дорожного движения.

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Работники Государственной автомобильной инспекции столичной милиции на месте проведения мероприятий обеспечивают регулирование дорожного движения и направляют поток машин по объездным улицам.

Нарушений общественного порядка не допущено. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на территории проведения мероприятий.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания Верховной Рады проходит митинг вкладчиков банков и представителей профсоюзов.