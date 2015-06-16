Мэр Киева принял участие в объявлении победителей конкурса "Территория достоинства"

Виталий Кличко осмотрел на Майдане Незалежности выставку проектов-победителей в четырех номинациях – создание общественного пространства на территории революционных событий в центре Киева, предложения по мемориалу Героям Небесной Сотни, преобразования Украинского Дома на современный международный культурный центр, идея Музея Майдана или Музея Свободы.

"Сегодня мы имеем честь объявить победителей конкурса «Территория Достоинства». Это событие происходит здесь, на Майдане Незалежности. Майдане, о котором весь мир узнал как о символе воли украинского народа к переменам, готовности отстаивать свое демократическое, европейское будущее, независимость своего государства. Здесь, потеряв своих лучших патриотов, украинский народ победил, доказав свое право жить в европейской и демократической стране", – подчеркнул Кличко.

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Городской голова отметил, что этот конкурс – уникальный для Киева и Украины в целом.

"Впервые программу и условия конкурса сформировала киевская община. Каким именно он должен быть, определялось во время открытых обсуждений, которые продолжались более 6 месяцев. Организовать конкурс помогли 100 волонтеров и общественные эксперты", – отметил мэр и добавил, что важной чертой конкурса была возможность принять в нем участие всем желающим.

"События, которые здесь происходили, касаются каждого украинца и требуют общественного осознания – в том числе средствами архитектуры и искусства", – сказал Кличко.

Победителями конкурса стали проекты художников из семи стран. В номинации, которая касается общественного пространства Площади и центрального ядра Киева, победил проект, разработанный авторским коллективом из Тайваня (Alessandro Martinelli, Hanju Chen, Xinyu Zhao). В номинации II, посвященной сохранению памяти о событиях Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни, первая премия досталась проекту, который подготовил авторский коллектив из Италии (Andrea Matteini, Bianca Barducci, Elisabetta Gabrielli, Matia Biguzzi, Fabio Re).

В номинации III, которая предлагала переосмыслить здание «Украинского дома» и разработать проект его использования как международного культурного центра, победил проект украинских художников Антона Олейника, Андрея Шуляра, Марии Пахомовой, Сергея Ферлея, Елены Орап, Алексея Пахомова, Дмитрия Спесивцева, Дениса Матвиенко и Юрия Игнатенко из Киева.

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Жюри решило не присуждать первую и вторую премии в IV номинации – проект Музея Майдана / Музея Свободы – поскольку проекты требуют доработки вместе с рабочей группой Музея Майдана / Музея Свободы и предоставляют скорее видение, чем законченный образ. Третью премию поделили между собой два проекта – 092001, автор Oana Mihaela из Дублина, Ирландия, и 040783 под авторством Филиппа Пищика, Москва, Россия.

Международный открытый конкурс на концепцию обновления общественного пространства центрального ядра города с мемориализацией событий Революции Достоинства «Территория Достоинства» был объявлен в прошлом году. В нем приняли участие 149 проектов из 13 стран мира. Все они были выложены в открытый доступ на сайте для народного голосования, в котором приняли участие около 10 тыс. посетителей. На прошлой неделе в Киеве состоялось заседание профессионального жюри, которое определило победителей в каждой из номинаций.