В Киеве думают переименовать Краснозвездный проспект в улицу Лобановского
Одна из улиц Киева будет переименована в честь Валерия Лобановского, власть рассматривает два варианта улиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал журналистам, комментируя соответствующую инициативу футбольных болельщиков.
«Мы не впервые обсуждаем возможность переименовать одну из киевских улиц в честь Валерия Лобановского. Это замечательная идея, я ее полностью поддерживаю. В ближайшее время это предложение вынесут на обсуждение комиссии Киевсовета, а затем - в сессионный зал. И надеюсь, уже скоро в Киеве одна из улиц будет переименована в честь известного тренера «Динамо», - отметил Кличко.
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По словам мэра Киева, городские власти рассматривают два варианта для переименования: часть Петровской аллеи возле стадиона «Динамо» или Краснозвездный проспект.