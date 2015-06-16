В Киеве думают переименовать Краснозвездный проспект в улицу Лобановского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сказал журналистам, комментируя соответствующую инициативу футбольных болельщиков.

«Мы не впервые обсуждаем возможность переименовать одну из киевских улиц в честь Валерия Лобановского. Это замечательная идея, я ее полностью поддерживаю. В ближайшее время это предложение вынесут на обсуждение комиссии Киевсовета, а затем - в сессионный зал. И надеюсь, уже скоро в Киеве одна из улиц будет переименована в честь известного тренера «Динамо», - отметил Кличко.

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По словам мэра Киева, городские власти рассматривают два варианта для переименования: часть Петровской аллеи возле стадиона «Динамо» или Краснозвездный проспект.