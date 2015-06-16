Под стенами ВР прибавилось недовольных вкладчиков - уже полтысячи (фото)

По-прежнему перекрыто транспортное сообщение по улице Грушевского в направлении Европейской площади.

По словам организаторов акции, вкладчики банков и представители профсоюзов являются «депозитным майданом».

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«Банки рушатся, уже 52 банка находятся в стадии ликвидации, их активы, то есть наши сбережения, составляют 250 млрд грн. И их сумма растет», - сказал один организаторов акции.

По его словам, нынешняя власть выбирает самые неэффективные пути ликвидации действующих банков.

«Мы разработали механизмы по спасению банковских сбережений вместе с народными депутатами законопроект 2188. Его подали депутаты всех фракций профильного банковского комитета. В свою очередь, Кабинет министров разработал законопроект 2045-а, при этом правительство объявило, что этот законопроект не требует общественных слушаний, но при этом он предусматривает ряд положений, которые не устраивают вкладчиков банков», - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что представители «депозитного майдана» планируют поставить палатки напротив ВР, и не покинут места проведения митинга до того, пока законопроект 2188 не будет внесен в повестку дня ВР и не будет принят.

Также требуют вынести правительственный законопроект 2045-а на общественные слушания.

Демонстранты ведут себя спокойно и не предпринимают никаких агрессивных действий.

Как сообщал УНИАН, утром на этот митинг собралось около 200 человек.