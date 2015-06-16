В Киевской области в восьми местах продолжают гореть торфяники
15:30, 16 июня 2015Киев
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По состоянию на 16 июня проводится тушение торфяников на Киевщине.
Под Киевом до сих пор тушат огонь на торфяниках / ГСЧС
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Стало известно, что в ирпенской зоне торфяники тушат вблизи г. Ирпень (6-я линия) на площади 1,5 га, в г. Ирпень (11-я линия) на площади 0,2 га и вблизи г. Буча на площади 1,4 га.
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Также проводятся работы по тушению огня на торфяниках в Иванковском (с. Сосновка на площади 3,9 га), Бородянском (с. Красный Рог на площади 0,5 га), Киево-Святошинском (с. Забучье на площади 0,3 га), Броварском (с. Светильня на площади 1 га) и Вышгородском районах (с. Гута Катюжанская на площади 0,7 га).
Сейчас для ликвидации привлечены 57 человек личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники и 8 мотопомп.
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